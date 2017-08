L'autista killer forse vivo e già in Francia

Oltre 48 ore dopo l'attacco sulla rambla, a Barcellona continuano le indagini per ricostruire l'accaduto e i responsabile. L'ultima notizia è che l'autista del furgone che ha falciato e ucciso 13 persone potrebbe essere ancora vivo e in fuga in Francia. Le forze dell'ordine stanno dando la caccia a Younes Abouyaaqoub, il giovane che ora gli inquirenti hanno identificato come l'autista-killer. Gli altri 4 terroristi ricercati per la strage, tra cui Moussa Oukabir, 17 anni, sono stati uccisi dalla polizia catalana con un quinto terrorista a Cambrils.

Sono Spagna, Italia e Germania i tre paesi che hanno pagato il maggiore prezzo in vite umane nell'attentato alla Rambla di Barcellona, che ha fatto 13 morti. Stando alla stampa 4 delle sono spagnole, 3 italiane, Bruno Gulotta, Luca Rosso e Carmen Lopardo, altre 3 tedesche. Le altre vittime sono cittadini di Belgio, Portogallo e Usa. Una spagnola è stata inoltre uccisa a Cambrils. Rimangono in ospedale 55 feriti, 15 dei quali gravi.