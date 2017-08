Attacca passanti col coltello, ucciso dalla polizia

Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti a Surgut, in Russia, ferendo otto persone. L'assalitore è stato poi ucciso dalla polizia. Lo riferisce Russia Today citando il dipartimento locale del Comitato investigativo russo. Ignoto al momento il movente dell'aggressione.

L'aggressione, riportano gli investigatori, è avvenuta "attorno alle 11.20" del mattino, le 10.20 in Italia. E "le persone colpite sono state ricoverate con ferite di diversa entità". Secondo Vladislav Nigmatulin, vice capo del dipartimento sanitario regionale, due feriti sono in gravi condizioni. Surgut, 360.000 abitanti, è il capoluogo dell'Area autonoma dei Khanty-Mansi, in Siberia occidentale.