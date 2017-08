Ecco chi sono i ricercati

Moussa Oukabir, il ragazzo ricercato per l'attentato di ieri a Barcellona, non sarebbe morto, ma si troverebbe in un luogo sconosciuto. Lo riferiscono fonti investigative a La Vanguardia, secondo cui l'autista del furgone che si è lanciato sulla Rambla è tra i cinque attentatori uccisi a Cambrils, ma non si tratta di Moussa.

Un funzionario della Guardia Civil spagnola conferma che un tribunale ha spiccato un mandato di arresto per quattro persone collegate agli attentati in Spagna. Il funzionario, si precisa, ha confermato sia i nomi che i volti dei quattro, tra i quali compare anche Moussa Oukabir. L'ordine di cattura è stato trasmesso alle autorità competenti.