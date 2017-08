Pneumatico contro auto, morta avvocato 41enne

È la bresciana Gloria Duranti, avvocato civilista di 31 anni, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A14 a Tortoreto. La donna, che viaggiava in auto con il marito ed i genitori ed era seduta sul sedile passeggero, è stata colpita da uno pneumatico di un camion che si è staccato. Ferita gravemente, ma non è in pericolo di vita, la madre della vittima. Illesi invece il marito e il padre.