Inviato Onu: "Missione Italia in Libia è la via giusta"

"So che ci sono state discussioni in Libia, ma credo che la cooperazione e la trasparenza tra Italia e Libia siano il modo più costruttivo" per ottenere risultati.

"Siamo sulla strada giusta in questo settore per trattare una sfida che ci coinvolge tutti quanti". Così l'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salame', in conferenza stampa con il ministro degli Esteri Angelino Alfano alla Farnesina, rispondendo a una domanda sulla missione navale italiana di supporto alla Guardia costiera libica sul fronte della crisi migranti.

Alfano, contrario a derby tra rigore e umanità - "Voglio sottolineare che sono contrario a ogni derby tra rigore e umanità, tra regole e solidarietà, tra sicurezza e diritti umani". Così il ministro Angelino Alfano sulle frizioni all'interno del governo sulla questione migranti. "Non è un derby che deve conoscere, l'Italia deve continuare a essere il Paese che ha sposato entrambi gli aspetti", ha proseguito il titolare della Farnesina a margine dell'incontro con l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamè.

Mille tentano assalto 'muro' Ceuta, respinti - Circa mille migranti subsahariani hanno tentato questa mattina di prendere d'assalto, armati di bastoni e lanciando pietre, il 'muro' che separa l'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco ma sono stati respinti dalla polizia dei due paesi. Lo riferisce l'agenzia Efe. Almeno tre agenti spagnoli e dieci marocchini sono stati feriti.