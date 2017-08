Incendi, trovati due corpi carbonizzati

I corpi di due persone sono stati trovati dai vigili del fuoco in una piccola costruzione all'interno di un terreno dove è in corso un vasto incendio in via della Crocetta, nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco che stanno operando con diverse squadre e un Canadair.

Le vittime sarebbero un'anziana e una giovane donna. Tratto in salvo invece un uomo in stato confusionale. La casa dove sono stati trovati i cadaveri si trova tra gli alberi in una zona interessata da un vasto incendio di sterpaglie. La polizia sta indagando sull'episodio anche per accertare l'esatta causa dei decessi.