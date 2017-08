Il gip di Trapani ordina il sequestro della Iuventa

Investigatori del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Trapani e del Nucleo Speciale d'Intervento della Guardia Costiera hanno eseguito il sequestro preventivo della motonave "Iuventa", battente bandiera olandese ed operante per conto dell'organizzazione non governativa tedesca "Jugend Rettet", disposto dal Gip del Tribunale di Trapani. La magistratura, secondo quanto si è appreso, procede per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.