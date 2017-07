Il killer era un rifugiato

E' arrivato in Germania come rifugiato il 26/enne originario degli Emirati Arabi autore dell'aggressione a colpi di coltello ieri in un supermarket di Amburgo. Lo scrivono i media tedeschi. Il giovane "aveva contatti con ambienti salafiti", aveva "problemi psicologici e faceva uso abituale di droghe".

Ieri, in tarda serata, la polizia ha effettuato una perquisizione nel centro di accoglienza a Langenhorn dove il 26/enne viveva.

Uno dei sei feriti è in gravi condizioni. Lo rende noto la polizia tedesca, che fa un bilancio dell'attacco costato la vita ad un uomo di 50 anni.