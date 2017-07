Affonda peschereccio, due morti

Sono stati individuati e recuperati circa 2 miglia al largo del porto di Giulianova i corpi dei due marittimi che erano a bordo di un peschereccio affondato nel pomeriggio forse per il mare agitato. Individuati dall'elicottero, sono stati recuperati dalla motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno); saranno trasferiti in porto, poi in obitorio. Il pm ha disposto la ricognizione cadaverica. Non è stata trovata l'imbarcazione, ma solo detriti che fanno pensare a un incidente.