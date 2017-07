Roma rischia acqua "a ore"Vaticano chiude le fontane

Resta alto l'allarme siccità nonostante le previsioni di pioggia sullo stivale. Problematica, in particolare, la situazione della Capitale con 20 comuni della regione già interessati dalla turnazione dell'acqua. La siccità ha indotto anche la Santa Sede a intraprendere delle misure volte al risparmio dell'acqua. Per questo motivo, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha deciso di chiudere tutte le fontane, sia quelle esterne ubicate in Piazza San Pietro, sia quelle interne dislocate nei Giardini Vaticani e nel territorio dello Stato. Lo rende noto la Radio Vaticana.

La sindaca Virginia Raggi ha sentito il governatore del Lazio Nicola Zingaretti per scongiurare lo stop acqua ai romani. A questo proposito domani ci sarà un incontro in Campidoglio tra l'assessore regionale competente e i rappresentanti di Acea.

Sono venti i comuni in provincia di Roma già interessati dalla turnazione dell'acqua. Il 'razionamento' della risorsa idrica predisposto da Acea come misura per fronteggiare la crisi idrica era partito a giugno con 15 comuni ed ora, a quanto si apprende, è arrivato a quota venti. Lo stop dell'acqua in questi centri avviene alcune ore a settimana previa comunicazione. Tra i paesi interessati dai turni: Rocca Priora, Rocca di Papa, Zagarolo, Montecompatri, Grottaferrata e Lariano.

Zingaretti: 'Acea faccia proposta alternativa' - "Chiedo ad Acea, che è l'ente gestore, di formalizzare una proposta alternativa". E' quanto afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Se è vero che veniva prelevato un millimetro al giorno - ha aggiunto - dire poi che bisogna levare l'acqua per otto ore a gran parte dei romani è una esagerazione. Io non ho mai fatto polemiche, non le farò mai specie su temi così delicati".