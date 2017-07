Fmi alza le stime del Pil italiano, + 1,3% nel 2017

Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia. Il pil italiano crescera' quest'anno dell'1,3%, ovvero 0,5 punti percentuali in piu' rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2018 l'economia crescera' dell'1,0%, ovvero +0,2 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. ''Le stime di crescita per il 2017 sono state riviste al rialzo per diversi paesi dell'area euro, incluse Francia, Germania, Italia e Spagna, per le quali la crescita nel primo trimestre 2017 e' stata sopra le attese''.

Il Fondo taglia le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2017 e il 2018, rivedendo allo stesso tempo al rialzo quelle per Eurolandia. L'area euro crescera' quest'anno dell'1,9%, ovvero 0,2 punti percentuali in piu' rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2018 il pil salira' dell'1,7% (+0,1 punti percentuali). Il pil americano crescera' sia quest'anno che il prossimo del 2,1%, rispettivamente 0,2 e 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime di aprile.

La ricetta del Fmi per far proseguire la crescita economica mondiale è quella di andare avanti con le riforme, ed evitare politiche che possano alimentare il protezionismo. "Nel lungo termine il non aumentare il potenziale di crescita e il non rendere la crescita piu' inclusiva potrebbero alimentare il protezionismo e ostacolare le riforme", afferma il Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook, sottolineando che il rischio e' quello di una produttivita' globale piu' bassa e di danni per le famiglie a basso reddito.