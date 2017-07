Gentiloni: "Europa non ci dia lezioni improbabili"

Dopo l'Austria, l'Ungheria attacca Roma sui migranti: l'Italia dovrebbe 'chiudere i porti' per arginare i flussi migratori dal Mediterraneo. Pronta la replica del presidente del Consiglio italiano: l'Europa non ci dia improbabili lezioni.

Intanto l'Oim fa il punto sugli arrivi. Secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazionii sono giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno un totale di 111.514 migranti e rifugiate mentre 2.360 sono morti mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo. L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni precisa che circa l'85% arrivi sono stati registrati in Italia.

Gentiloni,no minacce, pretendiamo solidarietà - "Dai nostri vicini, dai Paesi che condividono il progetto europeo abbiamo diritto di pretendere solidarietà. Non accettiamo lezioni né parole minacciose. Serenamente ci limitiamo a dire che noi facciamo il nostro dovere e pretendiamo che l'Europa faccia il proprio senza darci improbabili lezioni". Lo ha detto a Torino il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo l'invito dei leader del gruppo di Visegard a "chiudere i porti" per arginare i flussi migratori.