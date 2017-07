"Bollino nero" per le strade il 5 agosto

Conto alla rovescia per l'esodo estivo 2017. Si avvicina il "periodo caldo" per le partenze: giornata clou sabato 5 agosto quando il traffico sulle strade e autostrade italiane sarà probabilmente da "bollino nero". E mentre i vacanzieri si apprestano a fare le valige il sistema Viabilità Italia presenta il Piano dei servizi per l'esodo estivo, che prevede "più pattuglie su strade e treni", squadre di addetti alla sorveglianza e al pronto intervento in caso di emergenza, informazioni aggiornate su traffico e una riduzione dei cantieri inamovibili rispetto al 2016; sulla rete Anas diminuiranno del 30%.

Il tutto a fronte di una previsione di "notevole aumento" del traffico rispetto all'anno scorso. Nel mese di giugno, ad esempio, il traffico sull'A2-Autostrada del Mediterraneo è aumentato del 9,28% rispetto allo stesso mese del 2016. Appello dunque a "prudenza", "attenzione", "soste" e alle partenze intelligenti, anche perché nel 2017 sono aumentati i morti sulle strade.