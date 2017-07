Palazzina crollata, sette dispersi anche due bimbi

Parte di una palazzina è crollata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Subito al lavoro i vigili del fuoco. Si scava con le mani e sono anche in azione le unità cinofile. ''A me risultano due famiglie disperse - afferma il primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione - una composta da genitori e due bambini, un'altra da tre persone adulte. In totale sette persone, anche se è difficile per ora dare notizie ufficiali sul numero dei dispersi. I primi due piani erano disabitati e interessati da lavori di ristrutturazione. Dove risiedevano le famiglie dei dispersi erano il terzo e quarto. Connessione tra i lavori e il crollo? Non possiamo dirlo''.

E' stata interrotta la linea Vesuviana che passa nei pressi dell'edificio coinvolto nel crollo e che è costruito a ridosso di una linea ferroviaria. Secondo testimoni, poco prima del crollo era passato un treno.

Nessuno scoppio ma solo il rumore del palazzo che cadeva. E' quello che hanno raccontato alcuni testimoni dopo il crollo. I parenti dei dispersi hanno dato indicazioni ai soccorritori sull'ubicazione delle camere da letto.

Le ricerche procedono con cautela: ci sono troppi carichi pendenti e si deve cercare prima di mettere in sicurezza l'area. Si invita al silenzio. In azione i cani dei vigili del fuoco ma sono anche impegnate anche le unità cinofile della Protezione civile della Regione Campania. Si lavora incessantemente, sottolinea la Protezione civile.

La Protezione civile della Regione sta operando a supporto dei vigili del fuoco e del Comune.