Bufera sui carabinieri, 4 arrestati

Sono nove i carabinieri raggiunti da misure cautelari per l'indagine su presunte irregolarità in Lunigiana (Massa Carrara), di cui quattro arrestati, uno in carcere, gli altri ai domiciliari. Per altri 4 invece scattato il divieto di dimora e per un altro la sospensione dal servizio. E' quanto emerso in merito all'inchiesta. Dei 9 carabinieri sei erano in servizio alla caserma di Aulla, tre a quella di Albiano Magra, sempre in provincia di Massa Carrara.