L'amministrazione Trump ha scelto di "diffamare me e l'Fbi, e ha mentito su di me e sull'Fbi che è e sarà sempre indipendente". Lo ha affermato l'ex direttore dell'Fbi, James Comey, nel corso

dell'audizione in Senato sul Russiagate. Per Comey "non c'è alcun dubbio che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane". Secondo indiscrezioni raccolte dalla ABC, Trump "nega recisamente" di aver chiesto a Comey lealtà e di avergli chiesto di lasciar perdere le indagini su Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale travolto dal Russiagate.