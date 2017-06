In arrivo una nuova ondata di calore

L'Estate "preme sull'acceleratore con l'arrivo di un caldo anticiclone, che ci interesserà per diversi giorni con tanto sole e temperature in costante aumento". Lo afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "pur non trattandosi di un'ondata di calore eccezionale, sarà comunque la prima significativa della stagione con valori diffusamente oltre i 30°C sulle aree interne. Obiettivo principale saranno le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud rimarrà ai margini con caldo meno intenso ma clima comunque pienamente estivo; sulle regioni meridionali infatti il caldo si farà sentire soprattutto la prossima settimana".

"L'apice di questa fase calda - aggiunge Ferrara - sarà raggiunto a partire dal weekend, quando sulle aree interne del Centronord si potranno raggiungere punte di 35-36°C, in particolare sulla Valpadana dove non si esclude qualche picco vicino ai 37-38°C entro mercoledì prossimo".