Muore bimba di un anno chiusa in auto dalla madre

Una bambina di un anno è morta per arresto cardiaco dopo essere rimasta alcune ore chiusa nell'auto della madre. E' accaduto a Castelfranco di Sopra (Arezzo) nel primo pomeriggio di oggi. La bimba sarebbe stata già in arresto cardiaco quando è stata trovata in piazza Vittorio Emanuele. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti con il defibrillatore e successivamente dai sanitari del 118 che avevano anche attivato l'elisoccorso Pegaso la bimba non ce l'ha fatta ed è morta. (ANSA)