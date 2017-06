Legge elettorale, 780 emendamenti

Sono 780 gli emendamenti che complessivamente dovranno essere votati dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera alla legge elettorale, a partire dalle 14 e 30 di oggi pomeriggio. Ai 417 già presentati si sono aggiunti 363 subemendamenti all'emendamento del relatore Emanuele Fiano. Questi numeri sono stati annunciati dal presidente della Commissione, Andrea Mazziotti, su Twitter.

Intanto il modello tedesco sembra tenere ma con l'impronta di Beppe Grillo. Il leader M5S, infatti, ieri in un gelido post ha bloccato il dissenso interno al Movimento blindando il patto con Pd e FI che ieri. L'intervento del garante del M5S, tuttavia, non spegne i malumori che permangono nel mondo del centrosinistra sul sistema tedesco mentre oggi in commissione Affari Costituzionali, gli orlandiani daranno battaglia per eliminare le pluri-candidature dal testo di Emanuele Fiano.