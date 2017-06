Ponte 2 giugno, prevale il sole, non mancano le piogge

Sarà un Ponte del 2 giugno complessivamente "bello" dal punto di vista meteorologico ma non mancheranno le piogge che entro lunedì colpiranno tutto il Centronord. E sarà anche un Ponte 'estivo', con le temperature sempre alte fino a domenica (previsti picchi di 30 gradi al Nord e in Toscana), e che solo da lunedì si riporteranno sulle medie stagionali. Proprio le temperature alte potrebbero favorire la formazione di temporali di forte intensità, con possibili grandinate. Secondo le indicazioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, l'alta pressione africana è "ancora protagonista sull'Italia, ma aumenta il rischio di temporali pomeridiani, domani localmente in pianura al Nord", su Alpi, Appennini, monti di Sicilia e Sardegna. "Qualche temporale - precisano - potrà spingersi anche in pianura sul Piemonte e tra basso Veneto ed Emilia".

Nelle zone colpite dai temporali si attenuerà il caldo estivo. Precipitazioni "nelle zone interne del Sud e nella Puglia meridionale, anche se si tratterà di fenomeni isolati", sono invece previste per sabato. A fine giornata, sempre secondo le previsioni del Centro Epson Meteo, sono previsti rovesci sulle Alpi centro-occidentali e nella notte possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese occidentale. Si tratta delle prime avvisaglie della parte più avanzata di una perturbazione che domenica inizierà a coinvolgere il Nordovest, con un sensibile peggioramento del tempo, che riguarderà anche l'Emilia occidentale, mentre resterà soleggiato in gran parte del Centrosud.

Le temperature diminuiranno su Piemonte e Valle d'Aosta, aumenteranno invece su alto Adriatico e Centrosud. "Nella notte seguente e nel corso di lunedì piogge e temporali, accompagnati da un rinforzo del vento - aggiungono gli esperti del Centro Epson Meteo - raggiungeranno anche il resto del Nord e il Centro, colpendo in particolare Sardegna e Campania e provocando un deciso calo delle temperature". Al settentrione, in particolare, la colonnina di mercurio scenderà fino a 10 gradi rispetto ai valori attuali, mentre arriverà anche al Sud nella giornata di martedì. Durante questo ponte festivo, sempre secondo i meteorologi, il caldo rimarrà quasi invariato e "la persistenza da giorni di temperature elevate potrà favorire lo sviluppo di temporali anche forti con rischio di grandine".