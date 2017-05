I sindacati: "Inaccettabili 5-6mila esuberi"

I sindacati considerano "inaccettabili" 5-6000 esuberi per Ilva: lo hanno detto al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo tra ministro Calenda, sindacati e commissari per la presentazione dei piani.

Il numero degli esuberi è previsto da entrambi i piani industriali presentati dalle due cordate in gara per Ilva e illustrate oggi ai sindacati. I sindacati si reincontreranno con il ministro il primo giugno per esprimere il proprio parere.