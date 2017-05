Neonato abbandonato muore in ospedale

Un neonato è stato abbandonato questa mattina a Settimo Torinese. Portato in ospedale, è morto poco dopo. Il piccolo è stato trovato da un uomo che stava tornando dal lavoro. E' stato lui a chiamare immediatamente il 112. Il bimbo, probabilmente appena partorito, è stato lasciato sul ciglio della strada. Soccorso dal personale del 118 e trasferito d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino, è apparso subito in gravi condizioni. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Chivasso.