Auto fuori strada nel rally travolge pubblico, morto bimbo

Grave incidente al rally Città di Torino. A Coassolo, all'altezza di una curva, un'auto è uscita di strada e ha travolto alcuni spettatori. Un bambino di 6 anni è morto, i genitori feriti, mentre il fratellino di tre anni è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venaria Reale, insieme con le ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe toccato il cordolo di cemento della strada, finendo al di là della linea di sicurezza senza che il pilota potesse fare qualcosa. Per il bambino di 6 anni i soccorsi sono stati inutili. Il rally, secondo quanto appreso, è stato subito sospeso.

ono ricoverati all'ospedale di Ciriè (Torino) con diversi traumi i genitori di Aldo, il bimbo di 6 anni morto in un incidente a Coassolo mentre seguiva con loro la gara di rally Città di Torino. L'uomo e la donna, di 45 e 37 anni, non sono in pericolo di vita. La famiglia è stata investita da una Skoda Fabia condotta da Cristian Milano, 47 anni, della scuderia Due Gi Sport, a sua volta sotto osservazione nello stesso ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pilota ha perso il controllo della vettura per un malore. Un altro figlio della coppia, di tre anni, è rimasto illeso. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri della compagnia di Venaria.