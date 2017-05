Trump dal Papa:"Un grande onore essere qui"

Prima tappa Vaticano, con il colloquio privato con Papa Francesco: inizia così la visita di Donald Trump a Roma. L'agenda, molto fitta, prevede anche un incontro con il presidente Mattarella e con il premier Gentiloni. Nel primo pomeriggio, il presidente americano lascerà la capitale per Bruxelles.

Papa Francesco, tra vari doni, ha regalato a Trump tre libri, sulla famiglia, la gioia del Vangelo e "la cura della nostra casa comune: l'ambiente".

"E' per me un grandissimo onore essere qui", ha detto Trump al Papa durante il colloquio privato in Vaticano. "Non dimenticherò quello che mi ha detto" ha aggiunto il presidente Usa al momento di congedarsi. Francesco, mentre regalava a Trump il medaglione con il ramo di ulivo che unisce la pietra divisa, ha spiegato: "Questo glielo regalo perché lei sia strumento di pace".

Dopo la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca, il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi.L'incontro è durato in tutto 40 minuti. Trump, che durante il corteo all'uscita ha conversato col prefetto della Casa pontificia mons. Georg Gaenswein, va a colloquio con il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e con il segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher.

Melania Trump si è presentata all'incontro con il Pontefice stringendo un rosario tra le mani, con la richiesta a Francesco di benedirlo. Il Papa ha subito tracciato il segno della croce sulle mani della First Lady. Dopo lo scambio di regali ufficiali, il Papa ha benedetto anche altri rosari che gli sono stati portati su un vassoio e alla fine ha donato a tutti i presenti la medaglia del pontificato.