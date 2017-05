Morto Roger Moore, 7 volte James Bond

L'attore Roger Moore è morto in Svizzera a 89 anni. A renderlo noto un comunicato della famiglia su Twitter. "E' con il cuore pesante che dobbiamo annunciare che il nostro amorevole padre, Sir Roger Moore, è morto oggi in Svizzera dopo una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro" dicono i figli Deborah, Geoffrey e Christian.

L'attore britannico, nato nel 1927, è stato il terzo interprete (dopo Sean Connery e George Lazenby) della saga James Bond (dal 1973 con Agente 007 - Vivi e lascia morire a Bersaglio mobile del 1985) e con un totale di 7 film anche lo 007 più longevo. Divenne molto famoso grazie a due serie tv: Il Santo, in cui interpretava il ladro gentiluomo Simon Templar, e Attenti a quei due con Tony Curtis.

E' stato anche ambasciatore dell'Unicef.