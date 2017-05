Nuovo test missilistico della Corea del Nord

La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non identificato", da una località appena a nord di Pyongyang. Lo riferisce il ministero della Difesa di Seul, riportano i media internazionali.

Il "proiettile non identificato" lanciato da Pyongyang è un missile balistico che ha volato per 500 chilometri. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il lancio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, ora locale, precisa un comunicato dello Stato maggiore di Seul, da una località nei pressi di Pukchang, nelle vicinanze di una base aerea. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli. Il lancio arriva una settimana dopo che Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile a medio raggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere in grado di raggiungere l'Alaska o le Hawaii.