Trump vende armi ad Arabia contro minaccia Iran

Il presidente americano Donald Trump e il re dell'Arabia Saudita Salman hanno firmato un accordo in base al quale Riad comprerà armi e sistemi di difesa dagli Usa per 110 miliardi di dollari. L'obiettivo però è ancor più ambizioso, ed è quello di arrivare alla cifra record di 350 miliardi di dollari in dieci anni. La firma è avvenuta nel corso di una imponente cerimonia nel palazzo reale di Riad.

L'accordo sulla vendita di armi firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita a Riad rappresenta un significativo salto in avanti sul fronte della sicurezza, afferma la Casa Bianca, sottolineando come in particolare l'intesa rafforza la sicurezza dell'Arabia Saudita e della regione del Golfo di fronte alle minacce dell'Iran, oltre ad assicurare un maggior contributo di Riad sul fronte della lotta al terrorismo.

Intanto resta alta la tensione sul fronte del Russiagate con i media cheipotizzano che il funzionario coinvolto sia il genero di Trump.