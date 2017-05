Attacco hacker senza precedenti

Allarme dell'Europol per il maxi attacco hacker che ha interessato tutto il mondo. "Europol sta aiutando i Paesi - afferma in un tweet -, l'attacco di #Ransomware è a livelli senza precedenti e richiede un'indagine internazionale".

Intanto, secondo quanto riferisce la BBC online, salgono a 99 i paesi colpiti dall'attacco pirata informatico e tra essi ci sono anche la Russia e la Cina. Tra i siti più colpiti quello del sistema nazionale britannico della Sanità. La società di sicurezza informatica Avast parta di circa 75 mila casi di siti infestati in tutto il mondo da 'WannaCry', come è stata chiamata l'azione di pirateria

IL MAXI ATTACCO HACKER - Un massiccio attacco informatico sembra aver colpito numerose organizzazioni e aziende in diversi Paesi dell'Europa. Sugli schermi dei computer presi di mira appare un messaggio che chiede un riscatto in bitcoin, riferisce Bbc News, precisando che ci sono informazioni in tal senso in arrivo da Spagna, Italia, Portogallo, Russia e Ucraina. Anche in Gran Bretagna, riferisce la stessa fonte, si è diffuso un allarma in tal senso, dopo che sono stati infiltrati i sistemi informatici di diversi ospedali.

Il portavoce di Europol ha reso noto che la Gran Bretagna e la Spagna hanno chiesto aiuto sui cyberattacchi che oggi hanno preso di mira alcuni ospedali britannici e la rete telefonica in Spagna. Jan Op Gen Oorth non ha aggiunto altri dettagli in merito. In un tweet il direttore di Europol, Rob Wainwright, ha scritto che il cyberattacco contro il sistema sanitario britannico "segue la tendenza di attacchi 'ramsonware' ai centri sanitari avvenuti negli Usa".

Ministero Interno russo, 'colpiti da un cyberattacco - Il ministero dell'Interno russo ha reso noto di essere stato colpito da un cyberattacco. La portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk, citata dalle agenzie di stampa russe, ha precisato che i cyberattachi hanno colpito circa mille computer, ma che i server del ministero sono rimasti indenni. Volk ha aggiunto che gli esperti del ministero stanno lavorando per riprendere in mano la situazione e aggiornare le procedura di sicurezza. Intanto secondo le rilevazioni delle due compagnie della sicurezza Kaspersky Lab e Avast sono "oltre 70 i Paesi colpiti dai cyberattacchi e tra questi la più colpita è la Russia".

Secondo il Nyt, il cyberattacco potrebbe essere stato condotto con uno degli strumenti di hackeraggio rubati lo scorso anno alla National security agency (Nsa) dal sedicente gruppo Shadow Brokers.

Per la premier britannica Theresa May l'attacco informatico che ha colpito numerosi ospedali in Gran Bretagna fa parte di un ampio attacco internazionale.

Un ricercatore di cyber-security ha affermato su Twitter di aver rilevato36 mila casi di un ransomwere chiamato "WannaCry" e simili. L'attacco, ha affermato, "è enorme".