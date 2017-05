Ordigno rudimentale esplode davanti alle Poste

Esplosione in strada a Roma, in viale Aventino, nei pressi delle Poste. Ad esplodere è stato un ordigno rudimentale posizionato tra due auto nel parcheggio delle poste di via Marmorata. Dalle primissime informazioni sembra sia stata danneggiata un'auto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. I magistrati di piazzale Clodio attendono una informativa da parte delle forze dell'ordine intervenute. Al momento non si è esclude alcuna ipotesi anche quella della matrice anarchica del gesto.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e artificieri. L'area è stata transennata. Al momento non si registrano feriti.