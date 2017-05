Incidente stradale, muore una bimba di 16 mesi

Aveva 16 mesi e non 14, come era stato comunicato in un primo tempo, la piccola Aurora, morta a causa di un incidente frontale tra la vettura a bordo della quale viaggiava coi genitori e un'altra auto a Cantù, nel Comasco. I carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se la bambina fosse legata o meno al seggiolino obbligatorio per legge.

Il conducente dell'altro mezzo, un 34 enne, è stato sottoposto agli esami per stabilire se avesse assunto alcol o droghe. Sul luogo dell'incidente sono state inviate quattro ambulanze, l'automedica del 118 e un elicottero. La madre della bambina ha riportato contusioni multiple, il padre una frattura a un ginocchio e un trauma cranico. Illeso il conducente dell'altra auto.