Un miliardo per la ricostruzione

"Martedì nella prossima operazione finanziaria inseriremo oltre 1 miliardo all'anno per la ricostruzione" post sisma: il premier Paolo Gentiloni lo annuncia dopo un incontro sul progetto di prevenzione del rischio Casa Italia, un 'primo tagliando' del progetto "strategico" fatto da Gentiloni a Milano insieme a Renzo Piano, che ne è l' ispiratore. "Abbiamo fatto un buon lavoro nell' emergenza - aggiunge - e speriamo di fare un buon lavoro nella ricostruzione" superando anche le "strozzature burocratiche".

Dieci progetti per rendere sicuri gli edifici abitati contro il rischio terremoto e dove la gente possa restare anche durante i lavori: è questo uno dei cardini del progetto Casa Italia per la messa in sicurezza del Paese. Lo ha detto a Milano il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, spiegando gli obiettivi del progetto Casa Italia. L'intenzione è di partire da questi prototipi per poi replicarli. "Abbiamo investito 25 milioni per sviluppare i prototipi - ha annunciato in conferenza stampa - non deve essere un progetto nato in laboratorio e calato dall'alto ma nasce e cresce nelle comunità".