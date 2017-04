Piu' di un italiano su quattro (27%) ha scelto di andare in vacanza a Pasqua o nei ponti collegati con una netta prevalenza per le destinazioni nazionali scelte dal 23% rispetto a quelle estere dove si recherà appena il 4%. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti /Ixe', secondo cui il clima internazionale non ha frenato la voglia di vacanza degli italiani anche grazie alla possibilità di fortunate combinazioni di ponti primaverili. ''La ricerca della tranquillità favorisce la vacanza in campagna che - sottolinea la Coldiretti - è la vera star di queste vacanze anche grazie ad una Pasqua 'alta' che cade nella bella stagione in cui si assiste nelle campagne al risveglio della natura. Sono oltre 22mila agriturismi presenti in Italia, e di questi ben 3400 si trovano nelle regioni colpite dal sisma per le quali si attende una ripresa. La Coldiretti è impegnata nell'iniziativa "Fai Pasqua da noi!" promossa www.campagnamica.it per favorire una prima ripresa delle presenze nelle aree terremotate''. L'agriturismo è infatti il settore turistico piu' danneggiato dalle scosse con le presenze praticamente azzerate per un crollo di oltre il 90% degli arrivi nelle aziende agricole situate nelle aree del cratere, ma gli effetti - continua la Coldiretti - si sono sentiti ingiustamente anche su tutti gli agriturismi attivi nelle quatto regioni. (ANSA).