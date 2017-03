L'Ue è pronta a parlare con la Gran Bretagna di un futuro accordo di libero scambio prima che le due parti si accordino sui termini finali della Brexit. Lo si legge nelle linee guida dell'Europa per i negoziati presentate oggi a Bruxelles.

"Il nostro dovere - ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nel presentare la bozza delle linee guida dalla Valletta - è minimizzare l'incertezza, e gli sconvolgimenti causata ai cittadini dalla Brexit, il mondo degli affari e gli stati membri. Dobbiamo impedire il vuoto legale per le nostre compagnie. Dobbiamo fare in modo che la Gran Bretagna onori tutti i suoi conti e gli impegni presi da Stato membro. L'Ue onorerà tutti i suoi impegni".

"Quando avremo trovato le soluzioni" e saranno fatti "progressi sufficienti" in quattro aree chiave prioritarie - ha proseguito - per l'Ue per l'uscita della Gb allora "potremo procedere" a definire le nuove relazioni tra Gb e Ue.

"Non ci saranno negoziati separati - si legge nella bozza- tra i singoli Stati membri e la Gran Bretagna". "Questo è il mio primo divorzio e spero l'ultimo - afferma Tusk -. Voglio essere molto preciso. Non ho dubbi, specialmente dopo il nostro summit di Roma, che tutti i 27 saranno uniti durante i negoziati. Questo sarà nel nostro interesse ma anche in quello della Gran Bretagna, che dovrà parlare solo con i 27 come blocco".

E ancora: Le discussioni dei negoziati per la Brexit "saranno difficili, complesse, e a volte anche conflittuali, non c'è nessun modo per evitarlo".