Facebook apre le porte ai video "live"

Facebook potenzia ancora il fronte dei video: apre la possibilità di lanciare dirette in streaming di filmati a 360 gradi a tutti gli utenti, dai propri profili o dalle pagine. Chiunque abbia una fotocamera compatibile, come la nuova Gear 360 appena lanciata da Samsung oppure la Nokia Ozo professionale, potrà lanciare il suo video "live". La novità, annuncia la compagnia sul suo blog, sarà disponibile gradualmente a livello globale.

Così come per i video, Facebook annuncia che anche i Live 360 avranno l'audio spaziale, il formato che dà agli spettatori un effetto tipo il "surround". Al momento, precisa la compagnia, non ci sono ancora videocamere che integrano questa tecnologia, ma arriveranno a breve. Per ora si può sfruttare per questo scopo un microfono ambisonico.