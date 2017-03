Coniugi trovati morti, probabile omicidio-suicidio

Tragedia questa mattina a Felegara, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati senza vita due coniugi di 75 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe ucciso la moglie con alcune coltellate, poi si sarebbe tolto la vita. Ad accorgersi dell'omicidio-suicidio sarebbe stata la figlia dei due coniugi, che si era recata in visita da loro. La causa della tragedia sarebbe da ricercare nelle condizioni di salute della donna. Il marito non accettava la malattia ed avrebbe così deciso per il gesto estremo.