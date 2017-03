Fermato Navalny durante corteo

Alexei Navalny è stato fermato dalla polizia nel corso della manifestazione anticorruzione a Mosca: è stato caricato qualche minuto fa su un pulmino della polizia e la folla ha appena assaltato il pulmino urlando "fascisti, liberatelo".

La tensione - secondo quanto rileva l'ANSA sul posto - è altissima e oltre al fermo dell'oppositore si registrerebbero diversi altri fermati. Secondo le prime indicazioni, tafferugli sarebbero in corso anche a San Pietroburgo. Oltre a Mosca, la manifestazione anticorruzione è prevista in un centinaio di città

Per minimizzare la reazione da parte delle autorità - il Cremlino ha definito la manifestazione una "provocazione illegale" - Navalny aveva chiesto di raggiungere la via "alla spicciolata" e poi incamminarsi sui marciapiedi "in senso antiorario". Ma non c'è solo Mosca. Il blogger ha infatti indetto manifestazioni in "100 città della Russia" per protestare contro la corruzione. A Vladivostok - 9 ore avanti rispetto alla capitale - si sono segnalati disordini e su Twitter è comparso un video dove si vedono i manifestanti assiepati intorno a una stazione di polizia per ottenere il rilascio di uno dei partecipanti.