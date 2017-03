Traffico internazionale, 10 arresti in Toscana

Cinque ordinanze di custodia in carcere, altrettante ai domiciliari e due misure interdittive nell'inchiesta che ha portato ad una operazione contro il traffico internazionale di cocaina, condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Livorno e dal nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Pisa. Le indagini sono collegate a quelle sull'omicidio di Giuseppe Raucci, il 48enne trovato morto il 10 dicembre 2015 a Ginestra Fiorentina. L' organizzazione smantellata oggi è collegata alla 'ndrangheta in toscana e l'operazione ha interessato le provincie di Vibo Valentia, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno. Ha consentito di recuperare oltre 130 chili di droga l'operazione condotta dai carabinieri di Livorno e dalla guardia di finanza di Pisa, che si è articolata tra Toscana e Calabria e che ha portato all'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare. Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze nell'ambito di una inchiesta per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.(ANSA)