Ristoratore spara e uccide un ladro

Un ladro è stato ucciso la notte scorsa a Casaletto Lodigiano mentre tentava di introdursi in un ristorante, chiuso a quell'ora, insieme ad alcuni complici. E' accaduto dopo le 4 nei pressi del bar-ristorante Osteria dei amis, in provincia di Lodi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante il tentativo di furto nel ristorante, chiuso a quell'ora, è intervenuto il proprietario che ha sparato e ucciso il ladro, non ancora identificato. Il titolare del locale, 67 anni, è rimasto lievemente ferito.