Riaperta carreggiata dell'autostrada A14

E' stata riaperta la carreggiata sud dell'A14 in direzione Pescara, chiusa da ieri fra Ancona sud e Loreto dopo il crollo di un ponte provvisorio avvenuto durante i lavori di completamento della terza corsia. Lo rende noto la Polizia stradale delle Marche. Sul cedimento del ponte, la procura di Ancona ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo colposo. Le vittime sono due coniugi di Spinetoli, Antonella e Emidio Diomede; i feriti, non gravi, tre operai romeni della ditta Delabech, che stavano lavorando sul cavalcavia crollato.