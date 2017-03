I marines per offensiva a Raqqa

L'amministrazione Trump sta valutando di dispiegare fino a mille soldati in Kuwait come forza di riserva nella lotta all'Isis in Siria e in Iraq. Lo riporta la Reuters, mentre la Cnn parla di un gruppo di marine gia' arrivato nel nord della Siria per sostenere le forze locali che si apprestano a lanciare l'offensiva verso Raqqa.

I marine giunti in Siria - riporta anche il Washington Post - erano gia' dispiegati nella regione e il loro spostamento dalle navi Usa nel Golfo Persico non aveva bisogno del consenso del presidente Donald Trump o del segretario alla Difesa James Mattis. Ma sia la Casa Bianca che il Pentagono erano informati. Secondo la Reuters altri soldati Usa arriveranno prossimamente nella regione, fino a mille. Sulla scrivania dello Studio ovale la proposta di concedere ai comandanti sul posto maggiore flessibilita' nelle decisioni per rispondere piu' rapidamente a situazioni impreviste o ad attacchi sul campo.