Chiesto il rinvio a giudizio per il fidanzato di Tiziana Cantone

La procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Sergio Di Palo, il fidanzato di Tiziana Cantone, la giovane morta suicida in seguito alla diffusione di video hard.

Calunnia e falsa denuncia i reati contestati in concorso con la vittima.

In particolare il pm si riferisce alle accuse rivelatesi infondate nei confronti di cinque persone indicate dai fidanzati come responsabili della diffusione in rete dei video e la falsa denuncia di smarrimento del cellulare. Un'altra tranche dell'inchiesta riguarda l'istigazione al suicidio.