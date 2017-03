Consip, scontro Grillo-Renzi

Duello a colpi di blog tra Renzi e Grillo sul caso Consip: "ha rottamato il padre", "buttati come sciacallo sulle indagini, ma non ti permettere di parlare della relazione umana tra me e mio padre".

Intanto dal carcere Romeo si sfoga: strumentalizzazione politica. Domani per lui interrogatorio di garanzia.

Dopo le fughe di notizie la Procura di Roma revoca le indagini al Noe. Orlando difende il ministro dello sport: deve restare. Berlusconi: noi garantisti, non sfiduceremo Lotti, e battere Renzi è un compito che tocca a noi.