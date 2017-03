"Governo a riparo da fibrillazioni"

Serriamo le fila e cerchiamo di mettere al riparo il governo dalle fibrillazioni di questi giorni. Lo ha detto detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in apertura del Consiglio dei ministri, a quanto confermano diverse fonti. A margine della riunione, a quanto si apprende, il premier avrebbe espresso vicinanza al ministro Luca Lotti per gli attacchi ricevuti in questi giorni. Gentiloni non avrebbe fatto riferimento esplicito alla vicenda Consip, che in questi giorni ha scelto di non commentare.