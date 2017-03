Verdini condannato a 9 anni

Denis Verdini è stato condannato a 9 anni di reclusione. Questa la pena in primo grado decisa dal collegio del tribunale di Firenze presieduto dal giudice Mario Profeta al processo per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino. Per il senatore di Ala i pm Luca Turco e Giuseppina Mione avevano chiesto 11 anni.

Cinque anni e sei mesi ciascuno per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei: è la condanna inflitta dal tribunale di Firenze al termine del processo di primo grado per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.