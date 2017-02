La sindaca di Roma Virginia Raggi si trova in ospedale a Roma per alcuni accertamenti in seguito ad un malore avuto stamani. La sindaca si trova ora al San Filippo Neri e si sta sottoponendo a verifiche mediche.

Stamani Raggi doveva partecipare ad una conferenza stampa in Campidoglio ma ha annullato la sua presenza in seguito al malore. Oggi alle 16 invece è previsto l'incontro tra Campidoglio e i proponenti sulla vicenda dello Stadio della Roma, dossier che la sindaca sta seguendo in prima persona.