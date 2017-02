Omicidio Varani, 30 anni a Foffo

Una condanna a 30 anni per Manuel Foffo e processo per Marco Prato. Questa la decisione del gup di Roma in riferimento al'omicidio di Luca Varani. Il processo per Prato inizierà il prossimo 10 aprile.

"Sono amareggiato, non è giustizia piena. Questi omicidi non possono essere giudicati col rito abbreviato". Lo dichiara il padre di Luca Varani subito dopo la decisione del gup che ha condannato Foffo col rito abbreviato a 30 anni e rinviato a giudizio Prato. L'abbreviato ha permesso a Foffo la riduzione di un terzo della pena, col rito ordinario avrebbe rischiato l'ergastolo.