Esasperato come i suoi concittadini dal numero di immigrati inviati sul suo territorio Raffaele Scarinzi, sindaco Pd di Vitulano (Benevento), che già ospita un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, emette un’ordinanza di chiusura dell’unica strada di accesso a un agriturismo per impedire l’arrivo di altri immigrati, come disposto dalla prefettura. L’ordinanza sindacale

è stata eseguita scaricando una massa di terra sull'unica via di accesso alla struttura ricettiva.

«Con gli immigrati - commenta il sindaco Scarinzi - bisogna che lo Stato rispetti i patti e le regole con gli enti locali. I comuni che già ospitano uno Sprar non possono ospitare altre strutture per immigrati gestite da privati».

«Il sindaco di Vitulano, in provincia di Benevento, ha chiuso una via comunale, facendo scaricare una massa di terra

per bloccare la strada, per evitare l’arrivo di nuovi immigrati previsto dalla prefettura. Per qualche buonista ha sbagliato,

per me ha fatto bene! Il sindaco è del PD: razzista, populista e leghista anche lui..? Comunque sarò appena possibile a trovare i

cittadini di Vitulano». Lo scrive su Facebook il segretario della Lega e presidente NcS Matteo Salvini.

É di nuovo percorribile la strada che conduce all’agriturismo che ospita i migranti nel Comune di Vitulano (Benevento). Secondo quanto fa sapere il vicesindaco Antonio Iannella (Pd) è stata raggiunta un’intesa con la Prefettura sul numero di migranti da ospitare, passato da 34 a 12. La terra che impediva il passaggio per motivi di sicurezza - sia per i danni dell’alluvione del 2015 sia per l’andirivieni continuo di mezzi - è ora accumulata sul ciglio della strada e le transenne sono stata spostate.