Francia fuori dall'Ue Proposto referendum

In caso di vittoria alle presidenziali francesi, Marine Le Pen chiederà un referendum sulla permanenza della Francia nell’Unione europea entro sei mesi. Lo ha detto la stessa candidata del Front National durante il suo comizio di apertura della campagna elettorale per la corsa all’Eliseo. "Non vogliamo vivere sotto la tirrania dell’Europa - ha detto Le Pen - se i paesi dell’Unione europea non accetteranno una riforma su vasta scala, chiederemo un referendum sull'uscita dall’Unione entro sei mesi".

Le Pen ha ribadito che sul fronte dell’immigrazione non intende fare "nessun passo indietro e nessun compromesso: chi è venuto in Francia è per trovare la Francia non per trasformare il nostro paese nel loro paese d’origine. Se volevano trovare casa loro bastava che restassero a casa loro", ha detto. "Difendo i caposaldi della nostra scoietà - ha proseguito - contro chi ha scelto la mondializzazione senza regole e l’immigrazione di massa. Non vogliamo vivere sotto il giogo o le minacce del fondamentalismo islamico. La Francia è un atto d’amore e questo amore ha un nome: patriottismo. Voi avete il diritto di amare il vostro paese, è tempo di far rivivere il sentimento nazionale". (AGI)