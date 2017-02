Poliziotto muore dopo colluttazione

Un poliziotto è morto, la scorsa notte, per le gravissime ferite riportate precipitando in un pendio durante una colluttazione successiva ad un inseguimento con la 'volante' di un furgone - a bordo alcune persone sospette - lungo la Superstrada 36 a Colico, in provincia di Lecco. Il mezzo era stato intercettato e le persone a bordo non si erano fermate all'alt. Ne è nato appunto un inseguimento terminato con un incidente a Colico. Nelle successive fasi un agente sarebbe riuscito a bloccare un uomo ma, per ragioni ora oggetto d'indagine, durante la colluttazione i due sono caduti per alcuni metri, mentre gli altri uomini sono riusciti a fuggire. L'agente e l'uomo bloccato sono invece stati soccorsi e ricoverati, ma nella notte il poliziotto è morto. Sono in corso indagini e battute in tutto il territorio. Sull'accaduto la Procura di Lecco ha subito avviato un'inchiesta.