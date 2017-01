"Il Governo varerà un decreto"

"Abbiamo lavorato per la verifica della tenuta delle 40 dighe nella zona interessate dal sisma, dighe che vengono verificate di prassi ogni volta che si verifica una scossa di magnitudo superiore a quattro. E che quindi sono state ripetutamente verificate negli ultimi mesi. Sapete dell’incontro con ministro Delrio che ha asseverato lo stato intorno al bacino di Campotosto per prevenire i rischi ed evitare anche il diffondersi di voci incontrollate su rischi esagerati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferendo in Senato sulla situazione di emergenza nel Centro Italia. "La prossima settimana vareremo un decreto, sarà un passo avanti, molto mirato nei suoi obiettivi, per prevenire l’accumulo di ritardi. Le risorse ci sono, 4 miliardi nella legge di bilancio e ce ne saranno altri".

E ancora: "Erano 177mila le utenze non allacciate" nelle aree colpite da terremoto e maltempo "oggi ne sono rimasto solo alcune centinaia nel teramano. Credo sia giusto verificare in questa dinamica quanto abbiano inciso le circostanze eccezionali e i problemi più generali di manutenzione. Il primo obiettivo è stato quello di raggiungere e soccorrere le persone e le frazioni colpite dall’emergenza maltempo e terremoto: sono stati impiegati 32 elicotteri con oltre 300 missioni, come sencodo obiettivo quello di ripristinare la viabilità. Sono state impiegate 146 tra turbine e frese, 250 mezzi antineve, oggi ad eccezione della statale 80 le principali arterie sono percorribili", ha aggiunto Gentiloni.